Має спокусливий вигляд: модель у стильних купальниках похизувалася стрункою фігурою

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram пікантне відео, на якому вона продемонструвала пляжні обновки.

Красуня похизувалася стрункою фігурою у чотирьох стильних купальниках: у білому з бежевою шнурівкою, чорному з білою облямівкою і золотою фурнітурою, різнокольоровому з акцентним помаранчевим і блідо-жовтому.

Чі розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і чорними стрілками та завершила лук золотими прикрасами.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала, який вона має вигляд у малиновому купальнику.

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