Має спокусливий вигляд: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала лук у прозорому корсеті

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – показала фоловерам в Instagram свій новий спокусливий лук.

Дівчина скомбінувала бордовий мереживний прозорий корсет із чорними широкими штанями з виточками. Корсет чудово підкреслив тонку талію Каті і закцентував увагу на витончених ключицях.

Катерина Лозовицька

Модель зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки – годинником і каблучкою.

Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька похизувалася стрункою фігурою у яскравому купальнику.

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