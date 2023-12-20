Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Має спокусливий вигляд: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала лук у прозорому корсеті

Має спокусливий вигляд: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала лук у прозорому корсеті

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
438
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Має спокусливий вигляд: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала лук у прозорому корсеті

Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька поповнила гардероб сексуальною річчю.

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – показала фоловерам в Instagram свій новий спокусливий лук.

Дівчина скомбінувала бордовий мереживний прозорий корсет із чорними широкими штанями з виточками. Корсет чудово підкреслив тонку талію Каті і закцентував увагу на витончених ключицях.

Катерина Лозовицька / ©
Катерина Лозовицька

Модель зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки – годинником і каблучкою.

Катерина Лозовицька / ©
Катерина Лозовицька
Катерина Лозовицька / ©
Катерина Лозовицька

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька похизувалася стрункою фігурою у яскравому купальнику.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
438
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація