Має спокусливий вигляд: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала лук у прозорому корсеті

Катерина Лозовицька поповнила гардероб сексуальною річчю.
Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – показала фоловерам в Instagram свій новий спокусливий лук.
Дівчина скомбінувала бордовий мереживний прозорий корсет із чорними широкими штанями з виточками. Корсет чудово підкреслив тонку талію Каті і закцентував увагу на витончених ключицях.
Модель зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки – годинником і каблучкою.
Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька похизувалася стрункою фігурою у яскравому купальнику.
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