Має спокусливий вигляд: порноакторка-трансгендер у прозорому боді продемонструвала пишні груди

Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд опублікувала в Instagram нові гарячі світлини.

Красуня позувала перед фотокамерою у відвертому аутфіті. На ній було прозоре лавандове боді, яке вона спустила з плечей. Брітні продемонструвала свої пишні і сексуальні груди, як мали спокусливий вигляд.

Брітні Кейд/Instagram

Образ Кейд доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із нарощеними пишними віями, довгим френчем і підвіскою у вигляді її імені.

Брітні Кейд/Instagram

Нагадаємо, раніше Брітні Кейд позувала у чорній мереживній білизні від Victoria’s Secret, у якій продемонструвала сексуальне декольте.

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