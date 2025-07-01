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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1953
Час на прочитання
1 хв

Має спокусливий вигляд: Тіна Кароль приміряла пудрову сукню у білизняному стилі

Що б артистка не одягла, вона у всьому має розкішний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль

Тіна Кароль / © Тіна Кароль

Тіна Кароль опублікувала в Instagram Stories селфі, на якому вона постала в новому спокусливому аутфіті.

Артистка приміряла пудрову мінісукню у білизняному стилі на вузьких бретельках. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Тіна Кароль / © Тіна Кароль

Тіна Кароль / © Тіна Кароль

Кароль доповнила свій лук чорними босоніжками, улюбленою зачіскою «Мальвінка», яку називає «Мальтінкою», і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, Тіна Кароль похизувалася гламурним аутфітом в обтислій сукні максі, розшитій срібними лелітками, від українського бренду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1953
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