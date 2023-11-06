Має спортивний вигляд: Джоді Тернер-Сміт у блискучому кроптопі похизувалася кубиками пресу

Джоді Тернер-Сміт відвідала галаконцерт LACMA Art+Film 2023 у Музеї мистецтв Лос-Анджелесі.

Там акторка постала у блискучому кроптопі з камінням від Gucci, у якому вона похизувалася сталевим пресом із помітними кубиками.

Верх Джоді скомбінувала з чорною довгою спідницею з високим розрізом, крізь який вона продемонструвала стрункі ноги. Взула вона чорні босоніжки і доповнила лук сумочкою кольору металік.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

Волосся Тернер-Сміт заплела в африканські довжелезні кіски, які були аж за коліна. У макіяжі зірка зробила акцент на очах, прикрасила вуха елегантними сережками з діамантами, а руки – браслетами і каблучками. Довгий перламутровий манікюр і педикюр завершили аутфіт Джоді.

Нагадаємо, галавечір відвідала також Люпіта Ніонго, яка з'явилася у прозорій бордовій сукні.

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