Має старший вигляд: Емілі Ратаковскі показала, якою була у 14 років

Модель поділилася архівним знімком.
32-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі опублікувала у своєму Instagram фото, на якому зображена у 14 років.
Дівчина, мабуть, позувала вже для якоїсь промокампанії. Як нам здається, Емілі мала старший за свій вік вигляд.
Нагадаємо, раніше американська модель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку під час прогулянки. Зірка спекотного літнього дня обрала для виходу на вулицю легку мінісукню від бренду Miaou.
Цибулю модель доповнила коричнева сумка з короткою ручкою, сонцезахисними окулярами від Miu Miu в жовтій оправі, а також зеленими кросівками від Reebok.
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