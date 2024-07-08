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Має старший вигляд: Емілі Ратаковскі показала, якою була у 14 років

Має старший вигляд: Емілі Ратаковскі показала, якою була у 14 років

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Модель поділилася архівним знімком.

32-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі опублікувала у своєму Instagram фото, на якому зображена у 14 років.

© Instagram Емілі Ратаковскі
Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Дівчина, мабуть, позувала вже для якоїсь промокампанії. Як нам здається, Емілі мала старший за свій вік вигляд.

Нагадаємо, раніше американська модель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку під час прогулянки. Зірка спекотного літнього дня обрала для виходу на вулицю легку мінісукню від бренду Miaou.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Цибулю модель доповнила коричнева сумка з короткою ручкою, сонцезахисними окулярами від Miu Miu в жовтій оправі, а також зеленими кросівками від Reebok.

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