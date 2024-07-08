Має старший вигляд: Емілі Ратаковскі показала, якою була у 14 років

32-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі опублікувала у своєму Instagram фото, на якому зображена у 14 років.

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Дівчина, мабуть, позувала вже для якоїсь промокампанії. Як нам здається, Емілі мала старший за свій вік вигляд.

Нагадаємо, раніше американська модель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку під час прогулянки. Зірка спекотного літнього дня обрала для виходу на вулицю легку мінісукню від бренду Miaou.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Цибулю модель доповнила коричнева сумка з короткою ручкою, сонцезахисними окулярами від Miu Miu в жовтій оправі, а також зеленими кросівками від Reebok.

Читайте також:

Модель Емілі Ратаковскі в ефектному вбранні (16 фото)