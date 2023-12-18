"Має старший вигляд": шанувальникам не сподобався новий образ Ніколь Шерзінгер

45-річна співачка, ведуча і колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – стала часто експериментувати із зовнішністю – то змінює зачіску, то макіяж, то постає у незвичайних вбраннях. Так, зірка продемонструвала новий образ для зніманнь у шоу The Masked Singer.

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Ніколь позувала в довгій білій сукні, декольте якої було розшито великим кришталевим бісером. Свій образ вона доповнила сріблястими босоніжками на дуже високих підборах, великими сережками та макіяжем із ліловими тінями. На особливу увагу заслуговує зачіска зірки — вона підстригла волосся ще коротше, ну або одягла таку перуку.

Шанувальникам образ не сподобався, вони написали їй у коментарях, що так вона має старший вигляд, а хтось навіть зазначив, що вона стала схожа на Кріс Дженнер.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер розкрила секрет своєї чудової фізичної форми. Вона показала своє тренування, яке включає кардіо та елементи боксу.

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