Має стильний вигляд: колишня дружина Тома Круза прогулялася Нью-Йорком

Зірка потрапила під приціл фотографів.

Том Круз та Кеті Голмс були у стосунках від 2005 до 2012 року, і за цей час у них у шлюбі народилася дочка Сурі. Наразі пара не спілкується, але Кеті продовжує викликати інтерес публіки, і тому її часто фотографують папараці на вулиці.

Найчастіше Голмс одягається просто і зручно, іноді в її образі присутні люксові сумки та взуття. Днями зірку вкотре заскочили папараці на вулиці у Нью-Йорку. Кеті була одягнена у довге молочне пальто, черевики, спортивні штани та светр. На голові у неї була шапка, а на обличчі - сонцезахисні окуляри та маска. Мабуть, акторка ходила на шопінг, адже в руці несла пакет із покупками.

Кеті Голмс / Getty Images

У кіно акторка не з'являлася від 2020 року, проте зараз активно працює за кадром як продюсерка, сценаристка та навіть режисерка. Наразі вона також працює над фільмом "Рідкісні предмети", де зіграє головну роль. Фільм розповість історію молодої жінки з травматичним минулим, яка намагається відновити своє життя, коли починає працювати в антикварному магазині.

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