Має стильний вигляд: Нікі Гілтон сукнею від Burberry підкреслила стрункі ноги

Світська левиця не могла пропустити модну подію у Нью-Йорку.
Нікі Гілтон відвідала відкриття флагманського магазину бренду Burberry у Нью-Йорку.
Знаменитість одягла на захід коротку сукню з фірмовим принтом бренду – тартан, яка мала ґудзики і такий самий тканинний пояс. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.
На плечі Гілтон накинула класичний бежевий тренч і взула чорні високі чоботи на стійких підборах. У руці Нікі тримала сумочку з фірмовим принтом.
Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж смокі-айс, вуха прикрасила гарними сережками, а пальці – каблучками.
Нагадаємо, Нікі Гілтон відвідала вечірку на честь 40-річчя Fashion Group International Night of Stars у Нью-Йорку. На червону доріжку вона вийшла у довгій приталеній оксамитовій сукні.
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