Має стрункий і гарний вигляд: Тіна Кароль кокетливо станцювала у поїзді

Артистка під час поїздки "Укрзалізницею" зняла відео, на якому грайливо похизувалася ідеальною фігурою.

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували цікаве відео, яке артистка зняла у поїзді.

На відео співачка постала у чорному обтислому комбінезоні для йоги з пікантним декольте і вирізом на спині. Волосся вона зібрала у високий пучок, зробила легкий макіяж у ніжних відтінках і прикрасила вуха екстравагантними сережками.

Тіна кокетливо станцювала у купе, демонструючи свою струнку і спокусливу фігуру з різних ракурсів. Під час танцю Кароль підспівувала: "Яяяяя….Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зробила селфі у чорній короткій сукні на тонких бретельках, зі спокусливим декольте і накладними клапанами від паризького бренду Coperni.

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