Має стрункий і красивий вигляд: Кендалл Дженнер прийшла на Met Gala у прозорому вбранні з глибоким декольте

Кендалл Дженнер продемонструвала ефектний аутфіт на благодійному Балу Інституту костюма у Нью-Йорку.

Вона з'явилася на Met Gala у вінтажному прозорому вбранні з торочкою з бісеру на рукавах, яку у 1999 році створив Александр Макквін для Givenchy haute couture. Колекція була представлена ​​на манекенах і ніколи не демонструвалася на подіумі. До сьогоднішнього дня це вбрання зберігалося в архівах Givenchy, куди воно і повернулося після того заходу.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Сукня, виготовлена ​​з натурального чорного тюлю, покрита понад ста тисячами чорних і латунних намистин і паєток, які вишивали вручну протягом 500 годин.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Вбрання мало глибоке декольте і оголені частини тіла на животі і спині. А ще воно чудово підкреслило струнку фігуру Кендалл.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Дженнер зробила скромну зачіску, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук лаконічними сережками з камінням.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

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