Має стрункий і сексуальний вигляд: 58-річна Елізабет Герлі продемонструвала фігуру у трьох купальниках

Британська акторка любить рекламувати купальники від свого бренду.
Елізабет Герлі продовжує сама рекламувати купальники власного бренду Elizabeth Hurley Beach.
В Instagram акторка продемонструвала пляжні луки у трьох суцільних купальниках: білому, чорному і блакитному. У них фігура Ліз має стрункий і спокусливий вигляд.
Особливо сексуальний вигляд має декольте зірки.
Ще Герлі у блакитному купальнику похизувалася пружною п'ятою точкою.
Нагадаємо, Елізабет Герлі раніше похизувалася фігурою у бікіні кольору індиго зі срібною вишивкою на ліфі.
Читайте також: