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Має стрункий і сексуальний вигляд: 58-річна Елізабет Герлі продемонструвала фігуру у трьох купальниках

Має стрункий і сексуальний вигляд: 58-річна Елізабет Герлі продемонструвала фігуру у трьох купальниках

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
2978
Час на прочитання
1 хв
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Має стрункий і сексуальний вигляд: 58-річна Елізабет Герлі продемонструвала фігуру у трьох купальниках

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Британська акторка любить рекламувати купальники від свого бренду.

Елізабет Герлі продовжує сама рекламувати купальники власного бренду Elizabeth Hurley Beach.

В Instagram акторка продемонструвала пляжні луки у трьох суцільних купальниках: білому, чорному і блакитному. У них фігура Ліз має стрункий і спокусливий вигляд.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Особливо сексуальний вигляд має декольте зірки.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Ще Герлі у блакитному купальнику похизувалася пружною п'ятою точкою.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, Елізабет Герлі раніше похизувалася фігурою у бікіні кольору індиго зі срібною вишивкою на ліфі. 

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Дата публікації
Перегляди
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