Має стрункий вигляд: фото призерки Олімпійських ігор Анастасії Рибачок у купальниках

Ми погортали Instagram-сторінку української каноїстки Анастасії Рибачок і зібрали її знімки з відпочинку у купальниках.

Українські веслувальниці Анастасія Рибачок і Людмила Лузан стали срібними призерками Олімпійських ігор у Парижі в каное-двійці на дистанції 500 метрів. У фінальному заїзді дівчата показали другий результат (1:54.30).

З цієї нагоди ми зібрали фото Анастасії Рибачок у купальнику.

На пляжі спортсменка релаксувала у чорному купальнику з білою облямівкою.

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На озері Світязь Анастасія красувалася у сексуальному червоному бікіні від бренду Victoria's Secret зі стразами.

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Пляжний сезон минулого року Рибачок відкрила у суцільному купальнику з яскравим флористичним принтом, вирізом на животі і пікантним декольте.

Із відпочинку на Волині веслувальниця показала знімок, на якому позувала у чорному купальнику і білій кепці із золотим зображенням тризуба.

Нагадаємо, раніше Анастасія Рибачок розчулила підписників милим відео з її маленьки сином.

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