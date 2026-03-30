Має вигляд просто вау: 92-річна Джоан Коллінз сяяла на доріжці в шкіряному пальті і на підборах
92-річна Джоан Коллінз має неймовірний вигляд в рожевому костюмі, виблискуючи на червоній доріжці на відкритті мюзиклу «Kinky Boots» у лондонському Колізеї.
Мюзикл "Kinky Boots" був удостоєний премії "Тоні". Це історія про Чарлі Прайса, який успадковує взуттєву фабрику свого батька в Нортгемптоні.
Дама Джоан Коллінз з'явилася на публіці в рожевій картатій спідниці і відповідному короткому жакеті, під який одягла чорний топ, підібрала до образу довге шкіряне пальто та високі чоботи на підборах. У неї на плечі висіла мініатюрна сумка, а свій образ вона доповнила великими сонцезахисними окулярами з чорними лінзами та великим кулоном на шиї.
Британська акторка мала просто неймовірний вигляд. Нагадаємо, раніше Джоан розповідала, скільки разів на тиждень займається спортом та чи робила ін'єкції ботоксу.