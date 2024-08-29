Має звабливий вигляд: Арабелла Чі поділилася знімком у стильтному бікіні

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram свою нову світлину.

Дівчина позувала на тлі рожевої стіни у стильному білому бікіні з рельєфної тканини і з золотою фурнітурою. Чі похизувалася стрункою і красивою фігурою.

Арабелла Чі

Її волосся було розпущене і закинуте на один бік, а на обличчі було мінімум косметики. Вуха Арабелла прикрасила золотими сережками-кільцями, а зап'ястя – золотим браслетом.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі приміряла леопардовий купальник і відверту сукню у "хижий" принт.

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