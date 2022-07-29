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Має звабливий вигляд: Бейонсе приміряла металеві підтяжки-гартери від дизайнерки родом із Чернівців

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Має звабливий вигляд: Бейонсе приміряла металеві підтяжки-гартери від дизайнерки родом із Чернівців

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Попдіва у сексуальному аутфіті знялася у новому кліпі.

Бейонсе для свого ефектного образу приміряла сексуальну річ від американської дизайнерки родом із Чернівців Natalia Fedner – металеві підтяжки-гартери з кристалами Swarovski.

Свій звабливий лук вона доповнила чорною екошубою, срібними наклейками на сосках і дорогоцінним кольє.

У такому аутфіті попдіва з'явиться у своєму новому кліпі на пісню із довгоочікуваного сьомого студійного альбому Renaissance, який вийшов сьогодні, 29 липня. До нього увійшло 16 пісень і він став першим сольним альбомом за останні 6 років.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Фото зірки у підв'язках-гартерах опублікували на офіційній сторінці бренду.

Ось такий вигляд розкішний аксесуар мав на моделі під час фешнпоказу Natalia Fedner, який відбувся у 2021 році в межах Miami Swim Week Powered By Art Hearts Fashion у Флориді.

Показ бренду Natalia Fedner / © Getty Images
Показ бренду Natalia Fedner / Фото: Getty Images

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