Має звабливий вигляд: Бейонсе приміряла металеві підтяжки-гартери від дизайнерки родом із Чернівців

Бейонсе для свого ефектного образу приміряла сексуальну річ від американської дизайнерки родом із Чернівців Natalia Fedner – металеві підтяжки-гартери з кристалами Swarovski.

Свій звабливий лук вона доповнила чорною екошубою, срібними наклейками на сосках і дорогоцінним кольє.

У такому аутфіті попдіва з'явиться у своєму новому кліпі на пісню із довгоочікуваного сьомого студійного альбому Renaissance, який вийшов сьогодні, 29 липня. До нього увійшло 16 пісень і він став першим сольним альбомом за останні 6 років.

Фото зірки у підв'язках-гартерах опублікували на офіційній сторінці бренду.

Ось такий вигляд розкішний аксесуар мав на моделі під час фешнпоказу Natalia Fedner, який відбувся у 2021 році в межах Miami Swim Week Powered By Art Hearts Fashion у Флориді.

Показ бренду Natalia Fedner / Фото: Getty Images

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