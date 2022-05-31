Майкл Дуглас підтримав Україну та вручив нагороду дружині ув'язненого в Криму журналіста Владислава Єсипенка

Американський оскароносний кіноактор Майкл Дуглас активно підтримує Україну.

23 травня голлівудський актор відвідав захід в Американському музеї природознавства на Мангеттені, де вручив нагороду PEN/Barbey Freedom to Write Award дружині та дочці незаконно ув'язненого в Криму українського журналіста Владислава Єсипенка Катерині. Цього року журналіст став лауреатом цього заходу.

На доріжку актор вийшов у класичному костюмі, а у нагрудній кишені у нього була в'язана хустка у вигляді синьо-жовтого прапора України. Також у руках Дугласа була табличка Stand With Vladislav Yesypenko! #Ukraine

Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

"Для мене велика честь бути сьогодні тут під час війни, яка є глобальною загрозою нашим цінностям, демократії та свободі, щоб вручити премію PEN/Barbey Freedom to Write Владиславу Єсипенку. Ви знаєте, що він мужній борець за правду, патріот, улюблений батько та чоловік. У своїй журналістській роботі він пожертвував своєю свободою, щоб донести до нас історію та правду українського народу" – сказав Дуглас.

Катерина Єсипенко із дочкою / Фото: Getty Images

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