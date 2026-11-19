Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

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82-річний голлівудський актор Майкл Дуглас зворушливо привітав свою дружину Кетрін Зета-Джонс із 26-ю річницею весілля. З нагоди цієї особливої дати актор опублікував у Instagram архівні фотографії з їхнього торжества, яке відбулося 18 листопада 2000 року.

На знімках зазнімковані молодята у день весілля. Кетрін з’явилася у розкішній білій весільній сукні, а Майкл обрав класичний чорний смокінг. Актор супроводив публікацію романтичним дописом, зазначивши, що 26 років спільного життя пролетіли непомітно, але стали чудовим часом.

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Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс

Свою публікацію присвятила чоловікові і Кетрін Зета-Джонс. Акторка опублікувала чорно-білу фотографію, на якій вона цілується з чоловіком на тлі засніжених пейзажів Антарктиди. Знімок було зроблено під час їхньої подорожі 2026 року.

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Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс

«Я кохаю тебе до кінця світу й назад! З 26-ю річницею весілля, Майкл», — написала зірка.

Зазначимо, Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс одружилися в Нью-Йорку 18 листопада 2000 року. У подружжя двоє спільних дітей — син Ділан і донька Керіс. За роки шлюбу пара пережила чимало випробувань, але продовжує ділитися романтичними моментами та публічно зізнаватися одне одному в коханні.

Нагадаємо, раніше 23-річна донька Кетрін Зета-Джонс одягла мамин вінтажний топ, якому вже 30 років.

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