Майлі Сайрус у косусі, золотих прикрасах і з нареченим прийшла на церемонію "Греммі"

Майлі Сайрус / © Associated Press

Реклама

Майлі Сайрус відвідала церемонію вручення премії «Греммі» в Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі свого нареченого — музиканта Макса Морандо.

Майлі Сайрус і Макс Морандо / © Getty Images

Артистка обрала для своєї появи стильний лук від бренду Celine. На ній була шкіряна косуха із зав’язаними ремінцями на талії, біла сорчока і штани широкого крою зі стрілками.

Майлі Сайрус / © Associated Press

Аутфіт Майлі доповнила трьома чорними поясами із золотими пряжками, чорними шкіряними рукавичками, зверху яких наділа золоті каблучки, і чорними сонцезахисними окулярами. Взута зірка була у чорні лаковані гостроносі туфлі на шпильках.

Реклама

Головною родзинкою її образу були цікаві великі золоті брошки із підвісками, прикріплені до куртки.

Майлі Сайрус / © Associated Press

Сайрус зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, зробила натуральний макіяж, і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Майлі Сайрус / © Associated Press

Її бойфренд, Макс Морандо, також був одягнений з ніг до голови у Celine.

Нагадаємо, Майлі Сайрус на церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз сяяла у кастомній чорній сукні максі з лелітками від Saint Laurent.