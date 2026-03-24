- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 262
- Час на прочитання
- 2 хв
Майлі Сайрус у срібній гламурній сукні відсвяткувала 20 років серіалу "Ханна Монтана"
Зірка повернулась до свого культового образу.
Співачка та колишня акторка Майлі Сайрус відсвяткувала 20-річчя серіалу, який зробив її всесвітньо відомою — «Ханна Монтана». Це американський підлітковий ситком, який виходив протягом чотирьох сезонів від березня 2006 року до січня 2011 року. Головну роль у ньому зіграла Майлі Сайрус, яка тоді була ще дитиною.
До ювілею шоу акторка вирішила влаштувати не просто свято, а знятися у спецвипуску, де вона повернеться до своєї культової ролі і вийшла на червону доріжку у день презентації в перуці зі світлим волоссям, як у її персонажки Ханни Монтани.
Зірка обрала для своєї появи срібну гламурну сукню від Rabanne з колекції весна-літо 2024, яка була повністю прикрашена стразами. Одягла сукню акторка у поєднанні з білою футболкою, на якій було її власне зображення у образі Ханни Монтани.
Образ Майлі доповнила діамантовими прикрасами, срібними туфлями і яскравим макіяжем.
Нагадаємо, що сюжет серіалу був зосереджений навколо дівчинки Майлі Стюарт (її зіграла Майлі Сайрус), яка живе подвійним життям як відома попспівачка Ханна Монтана, яку вона вигадала, щоб зберегти свою анонімність. Епізоди розповідають про щоденні труднощі Майлі, пов’язані з соціальними та особистими проблемами підліткового віку, водночас зберігаючи додаткову складність її таємної особистості, яку вона підтримує, носячи світлу перуку. Загальні теми серій були зосереджені на сім’ї та дружбі, а також важливості музики і розкритті власної ідентичності.