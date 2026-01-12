Майлі Сайрус в окулярах і сукні з лелітками від Saint Laurent позувала на премії "Золотий глобус"

Майлі Сайрус / © Associated Press

Серед зіркових красунь на червоній доріжці церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз була і Майлі Сайрус. Вона була номінована на найкращу оригінальну пісню до фільму - за композицію до «Аватара: Вогонь і попіл».

Артистка продемонструвала ефектний образ у кастомній чорній сукні максі від Saint Laurent. Вбрання було розшите чорними лелітками, які мерехтіли від спалахів софітів, воно мало довгі рукави і скульптурний верх із плісованих кількаярусних віял.

Лук Майлі чорними босоніжками на платформах і підборах. Зону декольте вона прикрасила розкішним діамантовим кольє з великим смарагдовим кулоном, а у вухах виблискували діамантові сережки-цвяшки. Укладання з локонами, макіяж смокі-айс, нюдовий манікюр і чорні сонцезахисні окуляри завершили аутфіт Сайрус.

