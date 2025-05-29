Майлі Сайрус вперше прокоментувала своє золоте вбрання з кліпу Flowers

Майлі Сайрус / © скриншот з відео

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2023 року попзірка Майлі Сайрус випустила музичний кліп на свій суперхіт Flowers. Відео, яке від моменту виходу зібрало понад 1 мільярд переглядів на YouTube, починається з того, що співачка йде каліфорнійськими пагорбами, танцює та співає.

Майлі Сайрус у кліпі Flowers / © скриншот з відео

У той момент Сайрус одягнена у вінтажну сукню Saint Laurent із золотистої парчі з об’ємним каптуром та вирізами на животі. Воно було з колекції осінь-зима 1991–1992.

Сукня наробила багато галасу, оскільки здалася багатьом схожою на ту, в якій Дженніфер Лоуренс з’явилася на червоній доріжці прем’єри «Голодних ігор» 2012 року. Лоуренс і тодішньому чоловікові Сайрус — Ліаму Гемсворту — приписували роман, також ходили чутки, що Сайрус і Хемсворт розлучилися через те, що він зрадив дружину з Лоуренс. Тому фанати вирішили, що золота сукня з Flowers була підколкою на адресу акторки.

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Вперше від моменту виходу кліпу Майлі випадково прокоментувала ту сукню. Коли співачка роздавала автографи, одна з прихильниць запитала: «Твоя сукня з Flowers була відсиланням до Дженніфер Лоуренс?» на що Сайрус відповіла «Ні, але мені подобається її сукня».