Мають щасливий вигляд: Ліндсей Логан сходила на побачення з чоловіком

38-річна американська акторка Ліндсей Логан 2022 року одружилася з арабським фінансистом Бадером Шамасом, з яким познайомилася 2019 року в Дубаї, де вона проживає від 2014-го. У липні 2023 року у них народився син Луай. Пара веде досить закрите життя, вони рідко разом виходять у світ. Однак зірка вирішила потішити шанувальників та показати у своєму Instagram спільні селфі з чоловіком.

instagram.com/lindsaylohan

З огляду на підпис до фото, вони вирушили на побачення. Подружжя має щасливий вигляд.

instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей часто розповідає в інтерв'ю, що Бадер завжди підтримує її у всіх починаннях і вона щаслива у шлюбі.

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан вийшла в світ з чоловіком. Вони прийшли на презентацію фільму "Наш маленький секрет", що відбулася у Паризькому театрі у Нью-Йорку. На публіці актриса з'явилася у довгій чорній сукні від бренду Zuhair Murad з колекції весна-літо 2025.

Ліндсей Логан з чоловіком / Фото: Getty Images

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