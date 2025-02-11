Мають вигляд як подруги: Джессіка Альба з двома доньками сходила на Супербоул-2025

9 лютого на стадіоні Caesars Superdome у Новому Орлеані відбувся Супербоул-2025 – вирішальний матч Національної футбольної ліги, на який зібралися всі зірки. В перерві матчу виступив Кендрік Ламар, під час шоу якого станцювала Серена Вільямс.

43-річна акторка Джесіка Альба теж не змогла пропустити такий важливий спортивний захід. На Супербоул вона прийшла в компанії двох своїх доньок – 16-річної Онор Марі та 13-річної Гейвен Гарнер, батьком яких є Кеш Воррен – з ним вона нещодавно розлучилася після 16 років шлюбу.

Вони позували на трибунах стадіону. Дівчатка та їхня мама на вигляд наче подруги.

instagram.com/jessicaalba

Також Альба опублікувала декілька спільних селфі з доньками.

instagram.com/jessicaalba

instagram.com/jessicaalba

instagram.com/jessicaalba

Раніше, нагадаємо, Джессіка Альба блищала в Римі. Вона відвідала церемонію вручення премії Discobolo Award 2024, яка відбулася у готелі в Римі. На заході вона була удостоєна однієї з нагород, тому образ обрала яскравий і незабутній.

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

На Джессіці була довга сукня від Модного дому Valentino у стилі гіпі-шик. Вона була в бежевому кольорі, мала довгі прозорі рукави та квіткову вишивку бісером, камінням і прикрашена стразами. Доповнював сукню широкий пояс-бант із чорного оксамиту.

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