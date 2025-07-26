Майже не змінилася: який вигляд мала Енн Гетевей 2006 року в першій фотосесії для "Диявол носить Prada"

Енн Гетевей / © Associated Press

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У Нью-Йорку стартували знімання другої частини культового фільму "Диявол носить Prada". Картина вийде 2026 року, тобто через 20 років після прем'єри першої частини, яка зібрала надзвичайні 326 мільйонів доларів у прокаті в усьому світі. До своїх ролей повернуться такі зірки, як Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Енн Гетевей.

Однак перша частина фільму вийшла в прокат у США 30 червня 2006 року. Напередодні прем'єри 23-річна акторка Енн Гетевей, яка зіграла головну роль, знялася у фотосесії, що відбувалася в готелі Mandarin Oriental у Нью-Йорку.

Енн Гетевей, 2006 рік / © Associated Press

Фото були зроблені 19 червня, а Енн позує на них у туніці з принтом-метеликами, капрі та туфлях на підборах. Волосся дівчини зібране, макіяж на обличчі практично відсутній, а з прикрас вона носить кілька золотих браслетів і ланцюжок з кулоном.

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Енн Гетевей, 2006 рік / © Associated Press

Енн Гетевей, 2006 рік / © Associated Press

За ці роки акторка практично не змінилася. Перші фотографії зі знімань вже заполонили Мережу, а оризи героїні фільму будуть дуже яскравими і незвичайними.

Енн Гетевей на зніманнях "Диявол носить Prada 2", 2025 рік / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images