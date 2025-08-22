Майже не змінилася: який зараз має вигляд Друсілла з серіалу "Баффі — переможниця вампірів"

Джульєт Роуз Ландау / © Getty Images

60-річна Джульєт Роуз Ландау — американська акторка, режисерка, продюсерка і балерина. Вона прославилася завдяки серіалу «Баффі — переможниця вампірів», де зіграла роль вампірки Друсілли. Потім у цій ролі вона з’являлася й у спіноффі серіалу, який називався «Ангел».

За роль Друсілли вона була номінована на премію «Сатурн». Окрім знімань у фільмах і серіалах, вона займалася танцями — була професійною балериною, а також працювала акторкою озвучування і грала в театрі. Однак після ролі в серіалі «Баффі — переможниця вампірів» більше в її кар’єрі великих проривів не сталося.

Джульєт Роуз Ландау 2001 року / © Getty Images

Джульєт рідко з’являється на червоних доріжках, а також не афішує своє особисте життя. Однак її не лякає те, що вона стала «акторкою однієї ролі», адже навіть попри те, що серіал завершився 22 роки тому, вона продовжує асоціювати себе з ним і залюбки дає інтерв’ю, відвідує фестиваль Comic Con і навіть веде подкаст Re-Vamped, де розповідає про серіал.

Джульєт Роуз Ландау на заході 2023 року в Нью-йорку / © Getty Images

Нагадаємо, що Сара Мішель Геллар повернеться до своєї найкультовішої ролі в серіалі «Баффі — переможниця вампірів». Однак цього разу новий серіал розповідатиме про іншу винищувачку, а Сара Мішель зіграє в ньому вже не головну роль, а епізодичну. Назва проєкту наразі невідома, однак повідомляють, що замовив новий серіал стримінговий сервіс Hulu. Чи побачимо ми там Джульєт Роуз Ландау — теж поки що загадка.