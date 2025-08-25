ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
130
1 хв

Майже не змінилася: модель Алессандра Амбросіо показала, який вигляд мала 17 років тому

Зірка показала архівне сімейне фото.

Юлія Кудринська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — поділилася у своєму Instagram архівним знімком на честь 17-річчя доньки Ані, яке вона святкувала 24 серпня.

Алессандра Амбросіо з донькою, 2008 рік / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з донькою, 2008 рік / © Instagram Алессандри Амбросіо

На фото, зробленому 2008 року, модель позує з маленькою донькою на руках. Топмодель практично не змінилася зовні.

Також вона показала фото, зроблене, коли її доньці було близько 8 років, але зображена в обтислому чорному лонгсліві та джинсах-скінні, а Аня — у рожевому топі та джинсах — висить на маминій нозі.

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

«З днем народження, Аню. Бажаю тобі найкращого, і нехай усі твої мрії збуваються», — написала Амбросіо.

Зараз Аня дуже схожа на свою зоряну маму. Дівчинка активно веде свої соцмережі, і в Instagram у неї вже понад 100 тисяч підписників. Незважаючи на свою зацікавленість у моді, вона поки що не планує йти стопами мами і ставати моделлю, а зосереджена на навчанні.

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Зазначимо, крім Ані, Алессандра виховує ще й сина Ноа, якому в травні цього року виповнилося 13 років.

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо показала пляжні фото з Ібіци.

