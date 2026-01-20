ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
105
1 хв

Майже не змінилася: супермодель Сінді Кроуфорд показала, який вигляд мала 10 років тому

У Мережі набирає популярності тренд, у рамках якого користувачі публікують фото, зроблені 2016 року.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Свої архівні фото вже показувала супермодель Гайді Клум і британська супермодель та екс"ангол» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі, і ось до них долучилася і 59-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд. У своєму Instagram вона показала серію фото, зроблених у 2016 році.

Зірка позувала на пляжі, в бікіні на пальмі, за робочим столом і в компанії свого чоловіка — бізнесмена Ренді Гербера.

За минулі 10 років Сінді майже не змінилася, вона має також приголомшливий вигляд.

Зазначимо, Сінді Кроуфорд — одна з найвпізнаваніших і найбільш високооплачуваних представниць «золотої ери супермоделей» поряд із Наомі Кемпбелл, Клаудією Шиффер тощо. Розпочала свою модельну кар'єру досить рано: коли їй було 16 років, її фотографія, зроблена випадково в підлітковому віці, потрапила в місцеву газету. Її помітили та запросили взяти участь у конкурсі модельного агентства. Вона стала фіналісткою та одразу підписала свій перший модельний контракт. 1986 року переїхала до Нью-Йорка і повністю присвятила себе модельному бізнесу.

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд у сукні кольору марсала і на шпильках відвідала церемонію в Санта-Моніці.

Стильні образи Сінді Кроуфорд (14 фото)

