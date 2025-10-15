- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Майже випали груди: зірка реаліті у мінісукні ледь не оконфузилася під час прогулянки
Емма Ернан обожнює носити короткі вбрання, якими підкреслює спокусливі форми.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі під час прогулянки зі своїм домашнім улюбленцем, якого несла на руках.
Для свого виходу білявка обрала чорну мінісукню А-силуету з білим подолом і білими бретельками. Вбрання мало відверте декольте, з якого ледь не випали її пишні гарні груди.
Аутфіт Ернан доповнила чорними замшевими ботфортами і білою круглою сумкою на золотому ланцюжку.
Емма зробила обʼємне укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою, французький манікюр, одягла на обличчя окуляри у чорній оправі і з жовтими лінзами, у вухах були золоті сережки-кільця, а на руці — золотий браслет від Cartier.
Нагадаємо, Емма Ернан шкіряною мінісукнею шоколадного кольору підкреслила спокусливі форми.