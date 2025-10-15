Майже випали груди: зірка реаліті у мінісукні ледь не оконфузилася під час прогулянки

Емма Ернан / © Getty Images

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі під час прогулянки зі своїм домашнім улюбленцем, якого несла на руках.

Для свого виходу білявка обрала чорну мінісукню А-силуету з білим подолом і білими бретельками. Вбрання мало відверте декольте, з якого ледь не випали її пишні гарні груди.

Емма Ернан / © Getty Images

Аутфіт Ернан доповнила чорними замшевими ботфортами і білою круглою сумкою на золотому ланцюжку.

Емма зробила обʼємне укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою, французький манікюр, одягла на обличчя окуляри у чорній оправі і з жовтими лінзами, у вухах були золоті сережки-кільця, а на руці — золотий браслет від Cartier.

