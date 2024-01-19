Майже 3 тижні після пологів: учасниця "Холостяка-12" у купальнику показала ідеальну фігуру і новонароджену дитину

Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram милі знімки зі своєю новонародженою донечкою Мішель. Дівчинка з'явилася на світ 1 січня.

Вікторія позувала з малям на руках на пляжі. Одягнена вона була у чорний суцільний купальник. Варлей продемонструвала просто неймовірно розкішну форму після пологів. Її фігура така струнка, що навіть і не скажеш, що вона народжувала майже 3 тижні тому.

"Моє дитятко", – підписала вона фото.

Підписники Віки у захваті від того, який чудовий вигляд вона має.

"Це законно такий вигляд мати після пологів?", "Ви точно були вагітною і це ваша дитина?", "А що так можна було???", "Яка красуня, пологи тільки на користь", "Яка крута мамуська) Дитина така манюня…", "Як можна мати такий шикарний вигляд після пологів?", "Ви вогонь! Відьма чи що?", "Яка ж ти гарна і струнка! Яка солодка малеча на руках", - написали фоловери у коментарях.

Фото @romana_urbanovych

А такий вигляд Варлей мала під час останнього місяця вагітності. Вікторії дуже пасує вагітність.

Фото @romana_urbanovych

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