Майже 50 років тому: Клаудія Шиффер показала, який вигляд мала у дитинстві

Зірка 90-х поділилася архівними світлинами.
53-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – останнім часом часто показує архівні знімки, зроблені ще на вершині її модельної кар'єри. Так вона просуває свою книгу Captivate!, в якій зібрані фотографії з її власного архіву авторства легендарних фешн-фотографів 90-х.
Однак цього разу вона показала свої дитячі фото, зроблені близько 50 років тому. На знімках Клаудія знята зі своєю молодшою сестрою Анною-Кароліною та братом Штефаном. Діти позують біля ялинки напередодні Різдва.
На іншому знімку Шиффер позує сама.
Нагадаємо, раніше компанія Mattel випустила ляльку у вигляді моделі – Клаудія Шиффер стала Барбі у сукні Versace. Лялька випущена у легендарній блакитній плісованій сукні з фігурним ліфом, в якій модель виходила на подіум у рамках показу колекції осінь-зима Atelier Versace у 1994 році.
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