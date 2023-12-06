Майже гола: Дженніфер Лопес відвідала церемонію у провокаційному вбранні з "металевим" топом

Ймовірно, це був один з найефектніших аутфітів суперзірки цього року.

У Лос-Анджелесі відбулася вечірка журналу Elle під назвою Women in Hollywood ("Жінки у Голлівуді"). Захід відвідали подружжя Бен Аффлек і Дженніфер Лопес і, відповідно, коли ця пара виходить у світ разом, всі погляди прикуті лише до них.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Тим паче, що цього разу для світського виходу Дженніфер одягла дуже сміливе та сексуальне вбрання від бренду Grace Ling з колекції весна-літо 2024 року.

Лук артистки складався з чорної прямої спідниці з високою талією, яка кріпилася на дві тонкі стрічки до незвичайного глянцевого топу із пластику, який був виконаний у сіро-синьому відтінку, що нагадував метал.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Також топ повторював анатомічні вигини Лопеса і був дуже коротким та демонстрував частину її грудей.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Кріпився він на тіло тільки спереду, а спина в неї була гола. Тому Дженніфер зібрала волосся у високий пучок, щоб підкреслити її.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Також вона зробила яскравий макіяж, взула туфлі на високих підборах, а також завершила вечірній образ діамантовими прикрасами та чорною сумкою від Tyler Ellis.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

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