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Майже гола: модна блогерка Леоні Ганне прийшла у дуже сміливому вбранні на показ у Парижі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Майже гола: модна блогерка Леоні Ганне прийшла у дуже сміливому вбранні на показ у Парижі

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Вбрання дівчини було дуже гламурним, але мало що приховувало.

Німецька модна блогерка, стрітстайл-ікона, модель та інфлюенсерка — 34-річна Леоні Ганне, відвідала Тиждень кутюрної моди в Парижі. Зірка стала гостею показу ліванського бренду Elie Saab, де той презентував свою колекцію весна-літо 2023 року.

Своїм образом дівчина традиційно дуже здивувала, цього разу він був досить відвертим.

Леоні одягла чорну довгу приталену спідницю з високим посадженням, яку поєднала з гламурним "голим" бюстгальтером, декорованим стразами і який мало що прикривав на тілі Леоні. Чашки бюстьє були виконані з тканини тілесного кольору, що зливалася зі шкірою Леоні, тому створювалося враження, що вона оголена.

Леоні Ганне / © Getty Images
Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Доповнили цей образ чорні гламурні туфлі від Mach & Mach, сумка зі стразами та бомбер, який Леоні носила спущеним із плечей.

Леоні Ганне / © Getty Images
Леоні Ганне / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
2743
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