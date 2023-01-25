Майже гола: модна блогерка Леоні Ганне прийшла у дуже сміливому вбранні на показ у Парижі

Вбрання дівчини було дуже гламурним, але мало що приховувало.
Німецька модна блогерка, стрітстайл-ікона, модель та інфлюенсерка — 34-річна Леоні Ганне, відвідала Тиждень кутюрної моди в Парижі. Зірка стала гостею показу ліванського бренду Elie Saab, де той презентував свою колекцію весна-літо 2023 року.
Своїм образом дівчина традиційно дуже здивувала, цього разу він був досить відвертим.
Леоні одягла чорну довгу приталену спідницю з високим посадженням, яку поєднала з гламурним "голим" бюстгальтером, декорованим стразами і який мало що прикривав на тілі Леоні. Чашки бюстьє були виконані з тканини тілесного кольору, що зливалася зі шкірою Леоні, тому створювалося враження, що вона оголена.
Доповнили цей образ чорні гламурні туфлі від Mach & Mach, сумка зі стразами та бомбер, який Леоні носила спущеним із плечей.
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