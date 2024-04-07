Майже гола: Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на вечірці Dolce & Gabbana у сукні-пеньюарі

Лук був незвичайним і привертав увагу.

36-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — відвідала грандіозну подію в Мілані — вечірку на честь 40-річчя Модного дому Dolce & Gabbana.

З цієї нагоди бренд зібрав в одному місці знаменитостей першої величини, амбасадорів та друзів.

Розі з'явилася у повністю прозорій чорній сукні, яка більше нагадувала за стилем пеньюар. У вбрання була спідниця-міді, глибоке декольте та складки на бретельках і стегнах.

З-під сукні моделі просвічувалася сексуальна чорна спідня білизна — труси, пояс із підв'язками та панчохи. Також вона одягла босоніжки з ремінцями, кілька прикрас, а в руці тримала невелику лакову сумку з короткою ручкою.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Також серед гостей заходу була і акторка Демі Мур, яка одягла сексуальну сукню-сітку до підлоги, повністю прикрашену дрібними сірими стразами. Під сукнею у акторки була чорна спідня білизна — закритий бюстгальтер із щільної тканини та труси з високим посадженням.

Демі Мур / Фото: Getty Images

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