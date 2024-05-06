Майже гола: співачка Doja Cat з'явилася у довгому плащі та у компанії відомого модельєра

Можна вже не сумніватися, що цьогоріч співачка Doja Cat з'явиться на благодійному костюмованому балу Met Gala, який щорічно відбувається у Нью-Йорку, щоб зібрати кошти для Метрополітен-музею. Річ у тому, що артистка протягом останніх кількох днів активно з'являється на публіці в досить сміливому вбранні, привертаючи увагу громадськості, а вчора вийшла у світ у компанії модельєра Гурама Гвасалії — креативного директора Модного дому Vetements.

Doja Cat і Гурам Гвасалія / Фото: Getty Images

Разом вони відвідали вечірку Анни Вінтур — приватну звану вечерю для гостей балу. Доджа була одягнена у довге шкіряне пальто-кейп, яке носила на голе тіло. Поєднала артистка своє вбрання з туфлями на величезних прозорих платформах, яке візуально подовжувало ноги, а також діамантами.

Ймовірно, що вбрання співачки на балу Met Gala буде від Vetements і готує її сам Гурам. Модельєр також одягнувся епатажно, оскільки на ньому були дуже широкі джинси, які волочилися підлогою, сіра футболка та оверсайз куртка та з потертостями. Також він одягнув сонцезахисні окуляри.

Doja Cat і Гурам Гвасалія / Фото: Getty Images

Тема цьогорічного балу звучить так: "Сплячі красуні: відродження моди". Очікується, що ми побачимо багато вінтажних вбрань та реплік культових виробів, які вже є музейними експонатами.

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