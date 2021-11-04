Майже не змінилася: Емілі Ратаковскі показала, якою була у 13 років

30-річна модель Емілі Ратаковскі показала підписникам, який вигляд мала в дитинстві.
У своєму блогу в Instagram молода мама опублікувала кілька архівних знімків та показала, якою була у 13 років. Зірка позує на фото на фоні святкової ялинки, в топі салатового кольору з мереживом на грудях і спортивних чорних штанах. Її волосся розпущене, на шиї красується строката хустка, дівчинка практично без макіяжу.
У підписі Емілі коротко написала: "13", маючи на увазі свій вік.
З роками модель і акторка не сильно змінилася, тільки стала ще красивішою. Навіть після народження сина в березні 2021 року фігура Ратаковскі залишилася такою ж стрункою і сексуальною, а знімками в бікіні модель могла похизуватися через кілька тижнів після пологів.
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