Майже не змінилася: топмодель Міранда Керр показала, який вигляд мала майже 30 років тому

41-річна австралійська модель, колишній "янгол" Victoria's Secret та бізнесвумен – Міранда Керр – опублікувала у своєму Instagram два фото, на яких зазнімкована у різні періоди життя – у підлітковому віці і зараз.

На одному знімку Міранда позує в жакеті, джинсах, склавши руки на грудях, а на другому – у кардигані і такій же позі.

instagram.com/mirandakerr

"Все така ж зухвала майже через 30 років", — написала Керр під знімками.

instagram.com/mirandakerr

Зазначимо, Міранда стала відомою після перемоги на конкурсі модельного агентства Dolly 1997 року – їй тоді було лише 14 років. Через 10 років вона розпочала співпрацю з Victoria's Secret і стала одним із найвідоміших "ангелів" бренду. Зараз вона мати чотирьох дітей, займається їх вихованням, розвитком свого бренду косметики Kora Organics, пише книги і займається благодійністю.

Раніше, нагадаємо, Міранда Керр та інші моделі блищали на гала-вечорі Baby2Baby у Pacific Design Center у Лос-Анджелесі.

Міранда Керр і Жасмін Тукс / Фото: Getty Images

Міранда з'явилася на заході в блідо-рожевій сукні Pamella Roland з корсетом і спідницею з пір'я. Модель тримала в руках сріблястий клатч, одягнула сережки з діамантами, розпустила довге каштанове волосся і зробила виразний вечірній макіяж.

Читайте також:

Образи супермоделі Міранди Керр (26 фото)