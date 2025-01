Майже не змінилася: який зараз має вигляд Джулія Стайлз, яка зіграла у фільмі "10 речей, які я в тобі ненавиджу"

Шанувальники фільмів 90-х пам'ятають популярну романтичну підліткову комедію під назвою "10 речей, які я в тобі ненавиджу". Фільм розповідав про школярів та їхні непрості любовні взаємини. Головні ролі у картині зіграли Джулія Стайлз та Гіт Леджер.

Джулія Стайлз / Фото: Getty Images

Акторці зараз уже 43 роки і вона рідкісний гість на зіркових заходах, хоч і продовжує зніматися у кіно та серіалах. Цього тижня Джулія завітала на прем'єру фільму Wish You Were Here, оскільки це був її дебют як режисерки.

Вона практично не змінилася і мала приголомшливий вигляд. Стайлз одягла довгий комбінезон блакитного кольору з V-подібним декольте. Вбрання вона доповнила макіяжем та кількома прикрасами.

Джулія Стайлз / Фото: Associated Press

Джулія Стайлз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Джулію було затверджено на роль у фільмі "10 речей, які я в тобі ненавиджу" у віці 17 років. Ця робота стала її квитком у світ кіно та принесла премію MTV Movie Award за проривну жіночу роль. Чиказькі кінокритики проголосували за неї як за перспективну нову акторку року.

