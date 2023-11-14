Майже оголена: Демі Роуз у самих стрингах до плечей спокусливо похизувалася сексуальними формами

28-річна британська модель знялася у фотосесії топлес.
Демі Роуз знялася у черговій відвертій фотосесії і показала кілька кадрів фоловерам в Instagram.
В об'єктиві фотокамери вона постала майже оголеною. На ній були лише бежеві стринги з бретельками аж до плечей. А тіло було розмальоване золотистою фарбою, яка створювала ефект прозорого кетс'юта на ній.
Свій провокаційний лук Демі доповнила золотою фатою з металевої фурнітури і каміння, шию прикрашав схожий широкий чокер. У макіяжі красуня зробила акцент на чорних стрілках.
Роуз спокусливо позувала біля водойми і скелі, демоснтруючи свої сексуальні і пишні форми. У такому образі модель зовсім не мала вульгарний вигляд, а навпаки – гарний і пікантний.
Нагадаємо, раніше Демі Роуз у "голій" сукні і без білизни сфотографувалася біля басейну.
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