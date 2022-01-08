Майже рік після пологів: Ельза Госк в екстравагантному купальнику похизувалася стрункою фігурою

Майже рік після пологів: Ельза Госк в екстравагантному купальнику похизувалася стрункою фігурою

33-річна шведська модель та екс"ангел" Victoria's Secret розпочала новий рік із відпочинку на спекотному курорті.

Ельза Госк опублікувала в Instagram знімки з відпочинку, дивлячись на які, одразу ж хочеться опинитися десь на пляжі у спекотній країні та з келихом холодного коктейлю.

Манекенниця позувала в басейні. На ній був екстравагантний сірий купальник, який чудово сидів на її стрункій фігурі. Минув уже майже рік після пологів і Госк демонструє прекрасне підтягнуте тіло та плаский живіт.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Волосся вона розпустила і була без макіяжу на обличчі.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Нагадаємо, 11 лютого 2021 року Ельза народила доньку — Тууліккі Джоан Дейлі. Нещодавно модель показувала світлину з крихіткою.

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