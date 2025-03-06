Майже в "голій" сукні: екс"ангел" Victoria's Secret сяяла на модному івенті

29-річна американська модель Тейлор Гілл відвідала Паризький тиждень моди.
Тейлор, яка колись ходила подіумом на шоу Victoria's Secret, прибула до Grand Diner du Louvre на світську вечерю, що ознаменувала старт Паризького тижня моди.
Зірка одягла золотисту мінісукню з кутюрної колекції Iris Van Herpen 2023 року, вбрання було дуже пікантним, прикривало лише груди та нижню частину тіла Тейлор. Образ свій Гілл доповнила золотими босоніжками на високих підборах, зробила укладання та одягла кілька сережок у вуха, а також зробила виразний макіяж.
Цей самий захід відвідала модель Розі Гантінгтон-Вайтлі та акторка Кіра Найтлі.
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