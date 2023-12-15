Майже в однакових луках: Аманда Голден та Ешлі Робертс сходили на роботу в піжамах

У студії Heart FM у Лондоні, де працюють Аманда Голден та Ешлі Робертс, вже давно святкова атмосфера.

Сьогодні жінки влаштували так званий "піжамний день" на роботі і обидві приїхали до студії в піжамах. 51-річна Аманда одягла рожеву з пір'ям і поєднала з рожевими туфлями-човниками та чорним довгим пальтом, а 41-річна Ешлі обрала таку саму, але тільки червону, доповнивши її червоним пальтом, червоними лакованими човниками та червоною плетеною сумкою.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Обидва піжамні костюми були від британо-ліванської дизайнерки Nadine Merabi, вартістю 180 фунтів стерлінгів (228 доларів), про що ведучі розповіли в Instagram Stories.

Команда діджеїв затишно відсвяткувала майбутнє Різдво у студії Global, а в Instagram опублікували відео, як це відбувалося. Ешлі каталася студією на самокаті, а Аманда на візку, обидві зірки дефілювали килимом і весело дуркували.

Також команда Heart FM позувала для спільного фото, яким поділилася зі своїми двома мільйонами підписників Голден.

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