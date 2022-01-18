Майже як мама: донька Моніки Беллуччі – Дева Кассель – знялася у новому пікантному фотосеті

Майже як мама: донька Моніки Беллуччі – Дева Кассель – знялася у новому пікантному фотосеті

17-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася в черговій і відвертій фотосесії, а результатом роботи поділилася з підписниками в Instagram.

На нових знімках, де юна Дева зображена в обтислій сукні лежачи на дивані і латексних комбінезонах, що підкреслюють її фігуру, дівчина дуже схожа на свою матір в юності.

Автором фотографій став фешнфотограф Баст'єн Барад. Саме перед його камерою Дева позувала у різних образах та намагалася показати себе у всій красі.

Підписники були в захваті від знімків і написали моделі в коментарях, яка гарна вона в кадрі. А ось ті, хто пам'ятає фотосесії Моніки Белуччі в юні роки, в один голос твердять у соцмережах, що Дева лише копія своєї мами, але в ній немає такого вогню, як був у Беллуччі.

На тлі сексскандалу принца Ендрю хочеться згадати, що Дева неповнолітня дівчина, але знімки подекуди виглядають дуже сексуальними. Проте очевидно, що її мама Моніка дала на них свою згоду і активно просуває дочку у фешніндустрію.

Зазначимо, це не перша схожа робота Деви. Публіка могла бачити її роботу для французького Elle.

Також раніше мама та дочка разом знімалися для італійського Vogue.

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