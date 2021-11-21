Майже як Меган: Cardi B одягла затісну сукню на доріжку

29-річна американська хіп-хоп-виконавиця Cardi B відвідала церемонію American Music Awards 2021 у Лос-Анджелесі.

Зірка вийшла на доріжку в оксамитовій сукні, що підкреслювала її пишні форми від бренду Christian Siriano. Вбрання з блискучою обробкою та стриманим леопардовим принтом поєднує в собі сучасні тенденції з класичною елегантністю. Спідниця переходить у витончений шлейф, а розріз на стегні створює ефектний образ.

Cardi B / Associated Press

Cardi B вирішила доповнити свій лук босоніжками на шпильках з ремінцями на щиколотках, світлим манікюром і педикюром, дуже насиченим макіяжем очей з пишними віями, а довге чорне волосся розпустила і накрутила красивими хвилями.

В районі бюста сукня була трохи затісною і надто притискала шкіру співачки. Втім, у вересні 2021 року, Cardi B народила другу дитину і, ймовірно, просто ще не встигла повернутися у найкращу форму.

Cardi B / Associated Press

Нагадаємо, нещодавно схожий конфуз трапився і з Меган, герцогинею Сассекською, коли вона вийшла на доріжку в ефектній червоній сукні, на розмір меншій, ніж було необхідно.

Cardi B / Associated Press

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