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- Шоу-бізнес
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Медісон Бір показала свою розкішну обручку з діамантом за майже мільйон доларів
27-річна співачка відвідала вечірку Variety Power of Young Hollywood 2026 у Лос-Анджелесі, де вперше мала можливість показати свою обручку від нареченого Джастіна Герберта.
28-річний Герберт і Бір оголосили про заручини минулого вівторка після майже року стосунків. Він освідчився співачці на заході сонця посеред зеленого поля.
Експерти розповіли Page Six Style, що центральний камінь обручки, ймовірно є діамантом огранювання «подовжений кушон», вагою від 10 до 15 каратів. Орієнтовна вартість прикраси становить від 700 тисяч до 1,2 мільйона доларів.
Для першого публічного виходу з обручкою Бір обрала фісташково-зелену ультракоротку сукню з шифону зі складками від Geyanna Youness, доповнивши образ босоніжками Jimmy Choo Slingback.
Діамант Бір поповнив список подовжених обручок, які останнім часом обирають знаменитості. Серед зірок, які носять прикраси такого стилю — Тейлор Свіфт і Селена Гомес.
«Подовжене огранювання "кушон" зустрічається значно рідше, ніж традиційний кушон, і створює витончений ефект візуального подовження пальця», — розповів Page Six Style ювелірний дизайнер Логан Голловелл, коментуючи каблучку Бір.