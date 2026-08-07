Медісон Бір показала свою розкішну обручку з діамантом за майже мільйон доларів

Медісон Бір / © Getty Images

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28-річний Герберт і Бір оголосили про заручини минулого вівторка після майже року стосунків. Він освідчився співачці на заході сонця посеред зеленого поля.

Медісон Бір

Медісон Бір

Експерти розповіли Page Six Style, що центральний камінь обручки, ймовірно є діамантом огранювання «подовжений кушон», вагою від 10 до 15 каратів. Орієнтовна вартість прикраси становить від 700 тисяч до 1,2 мільйона доларів.

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Для першого публічного виходу з обручкою Бір обрала фісташково-зелену ультракоротку сукню з шифону зі складками від Geyanna Youness, доповнивши образ босоніжками Jimmy Choo Slingback.

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Мадісон Бір / © Getty Images

Діамант Бір поповнив список подовжених обручок, які останнім часом обирають знаменитості. Серед зірок, які носять прикраси такого стилю — Тейлор Свіфт і Селена Гомес.

«Подовжене огранювання "кушон" зустрічається значно рідше, ніж традиційний кушон, і створює витончений ефект візуального подовження пальця», — розповів Page Six Style ювелірний дизайнер Логан Голловелл, коментуючи каблучку Бір.

Мадісон Бір / © Getty Images

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