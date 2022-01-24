Меган Фокс та Колсон Бейкер провели романтичний вікенд в Італії

Вони нещодавно оголосили про заручини, а потім вирушили на романтичний відпочинок до Італії.

Меган Фокс поділилася в Instagram новими фотографіями з поїздки разом із Колсоном Бейкером до Італії. Акторка показала, як вони прогулювалися затишними італійськими вуличками та каталися на яхті озером Комо.

"Lake Como", — скромно підписала знімки знаменитість.

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Instagram Меган Фокс

Меган одягнена в блакитну шубу з леопардовим принтом і таку саму хутряну панаму. А її майбутній чоловік Колсон у хутряний бомбер, штани з принтом та білий светр із високою горловиною. Вони обіймаються, позуючи перед камерою і мають дуже щасливий вигляд.

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Instagram Меган Фокс

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Instagram Меган Фокс

Нещодавно пара відвідувала Тиждень чоловічої моди осінь-зима 2022-2023 у Мілані. Machine Gun Kelly (сценічне ім'я Колсона Бейкера) з'явився тоді перед папарацці з ніг до голови одягнений у Dolce and Gabbana: картатих штанях, черевиках на грубій підошві та яскравій кашеміровій водолазці. І вибір його був не випадковий, показ осінньо-зимової колекції одягу Dolce & Gabbana відкривав виступ Machine Gun Kelly, а потім Бейкер пройшовся подіумом як модель.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Getty Images

Нагадаємо, два тижні тому Колсон освідчився Меган і подарував дуже незвичайну каблучку. Кажуть, пара планує зіграти весілля саме на озері Комо в Італії – дуже популярне місце серед знаменитостей.

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Instagram Меган Фокс

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