Меган Фокс у пікантному корсеті, а Колсон Бейкер – у шубі: ефектну пару заскочили дорогою до ресторану

Ця парочка завжди привертає багато уваги. Цього вечора закохані збиралася на вечерю і їх сфотографували папараці в Catch Steak LA.

Меган одягла сріблясту мініспідницю з паєтками та корсетний топ, прикрашений дрібними квітами, а поверх нього короткий кардиган з пухнастим коміром та рукавами. В руках акторка несла рожеву плюшеву сумку на короткій ручці і була одягнена в рожеві босоніжки на платформі та підборах. Також Меган зробила дуже насичений макіяж, а ідеально рівне волосся розчесала за проділом.

Її бойфренд Колсон був у білому топі та штанах-джогерах, а зверху накинув білу шубу і одягнув хутряну панаму білого кольору. Він був взутий у світлі черевики з рожевою підошвою, на нігтях у нього був червоний лак і безліч прикрас на шиї.

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Фото: Getty Images

Пара мала дуже екстравагантний вигляд, але вони люблять доповнювати образи одне одного.

Читайте також: