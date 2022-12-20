Меган Фокс у пікантному корсеті, а Колсон Бейкер – у шубі: ефектну пару заскочили дорогою до ресторану

Меган Фокс та Колсон Бейкер потрапили під приціли вуличних фотографів у Лос-Анджелесі.
Ця парочка завжди привертає багато уваги. Цього вечора закохані збиралася на вечерю і їх сфотографували папараці в Catch Steak LA.
Меган одягла сріблясту мініспідницю з паєтками та корсетний топ, прикрашений дрібними квітами, а поверх нього короткий кардиган з пухнастим коміром та рукавами. В руках акторка несла рожеву плюшеву сумку на короткій ручці і була одягнена в рожеві босоніжки на платформі та підборах. Також Меган зробила дуже насичений макіяж, а ідеально рівне волосся розчесала за проділом.
Її бойфренд Колсон був у білому топі та штанах-джогерах, а зверху накинув білу шубу і одягнув хутряну панаму білого кольору. Він був взутий у світлі черевики з рожевою підошвою, на нігтях у нього був червоний лак і безліч прикрас на шиї.
Пара мала дуже екстравагантний вигляд, але вони люблять доповнювати образи одне одного.
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