Меган Маркл тепло привітала маму з днем народження і показала їхнє нове фото

Меган Маркл з мамою Дорією / © Reuters

Реклама

Меган опублікувала зворушливу публікацію у Instagram Stories. На ній вона цілує свою маму в щоку. Вона прикрасила відео рожевими серцями та написала білим: «З днем народження, моя прекрасна мамо!»

Не секрет, що Меган дуже близька зі своєю мамою. Доріа часто виїжджала зі свого рідного штату Каліфорнія, щоб відвідати свою дочку та зятя — принца Гаррі, коли вони жили у Великій Британії.

Меган Маркл з мамою Дорією / © Instagram Меган Маркл

Вона була присутня на багатьох знаменних моментах у житті їхньої родини, включаючи королівське весілля 2018 року та народження їхнього сина Арчі 2019 року. А коли вони переїхали до США, то оселилася на деякий час у їхньому будинку, щоб допомагати наглядати за дочкою Лілібет, яка народилася 2021 року.

Реклама

Меган Маркл з мамою Дорією / © Getty Images

Нагадаємо, 2 вересня також відсвяткувала день народження Сальма Гаєк. А ми згадували п’ять її культових образів.