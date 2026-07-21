Мел Сі із Spice Girls вийшла заміж у вбранні, яке позичила у Вікторії Бекхем

Мелані Чисголм

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52-річна Мелані Чисголм, більш відома як Мел Сі, — британська співачка і ексучасниця Spice Girls — вийшла заміж за модель Кріс Дінгволл. Для свята вона обрала сукню створену її колишньою колегою по гурту — модельєркою Вікторією Бекхем.

Церемонія, яка відбулася в маєтку на березі озера в Камбрії, Велика Британія, була другою для пари. Вони офіційно одружилися раніше в рідній країні Дінгволла — Австралії.

Хоча Мелані «не відчувала, що велике традиційне весілля — це саме те, що їй потрібно», вона все ж дотрималася деяких весільних традицій. Наприклад, її «щось позичене» для церемонії в Сіднеї — весільна сукня від Вікторії Бекхем.

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«Я якраз вечеряла з Мелані й запитала, чим вона займається», — розповідає Бекхем. «Вона зовсім невимушено сказала, що за два дні летить до Австралії, щоб вийти заміж! Коли я запитала, що вона вдягне, Мелані відповіла, що замовила одну з моїх суконь, але вона не зовсім підійшла за розміром, а часу на підгонку перед відльотом уже не залишалося», — згадує дизайнерка. «На щастя, у моєму гардеробі була саме така сукня, і я запропонувала позичити її».

Як пояснила наречена, сукня Lace Cami Dress була однією з кількох моделей, які її стилістка підібрала напередодні весілля. За словами Мелані, модель від Victoria Beckham була «беззаперечно найкращою. У її одязі є щось особливе… У ньому відчувається справжня простота, особливо в сукнях-комбінаціях. Вони дуже жіночні, але водночас неймовірно комфортні — і це дуже про мене».

Тож після того, як її колега по гурту допомогла вирішити проблему з розміром, Мелані вирушила до Австралії, поклавши до валізи особливо цінну для неї сукню-комбінацію кольору слонової кістки.

На цьому казкова історія весільної сукні не закінчилася. Коли Бекхем дізналася, що у Великій Британії також планується велике святкування - запропонувала подрузі створити для неї сукню її мрії.

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За основу дизайнерка взяла ту саму Lace Cami Dress, у якій Мелані була на офіційній церемонії одруження.

«Мелані тяжіє до мінімалізму й не хотіла нічого надто химерного, концептуального чи надмірно складного — це повністю відповідає моєму підходу до роботи», — розповіла Бекхем Vogue.

Візерунок із мережива був створений на основі двох мотивів квіткового ліонського мережива від преміального виробника мережива Jean Bracq. Їх ретельно вирізали вручну та розмістили на сукні, щоб сформувати унікальний авторський орнамент, який потім вручну пришили до атласної основи сукні.

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