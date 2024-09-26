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Менді Мур стала мама втретє та показала перше фото дитини

Менді Мур стала мама втретє та показала перше фото дитини

instagram.com/mandymooremm/

У акторки народилася донька.

40-річна американська акторка та співачка, широко відома всім своєю роллю у серіалі "Ми", — Менді Мур – стала мамою втретє. У неї та її чоловіка – музиканта Тейлора Голдсміта – народилася дівчинка. Щаслива мама вже показала перше фото доньки, якій дали ім'я Луїза Еверетт, в Instagram.

Знімок було зроблено просто у родовій палаті. Мур притискає доньку до грудей і з усмішкою дивиться на чоловіка.

"Лу тут! Луїза Еверетт Голдсміт з'явилася щасливою, здоровою, швидко і якраз вчасно для сезону Діви. Вона наша абсолютна дівчинка мрії, і її старші брати вже так само одержимі нею, як і ми. Безкінечно вдячні за нашу сім'ю з 5 осіб ( і нашу власну велику трійку) і вбираємо кожен момент цього особливого часу", — написала Менді в Мережі.

Зазначимо, Мур та Голдсміт вже виховують двох синів – 2021-го та 2022-го років народження.

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